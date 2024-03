Ajax worstelt tegen FC Utrecht, maar komt op tijd boven

Het ging niet van harte, maar Ajax weet weer eens wat winnen is in de eredivisie. Dat was alweer vier duels geleden, op 27 januari tegen Heracles Almelo. De Amsterdammers waren in een matte wedstrijd met 2-0 te sterk voor FC Utrecht. Brian Brobbey en Kenneth Taylor scoorden, in de slotfase kreeg Devyne Rensch nog rood.

Kenneth Taylor (midden) is het feestvarken na zijn doelpunt - Foto: PRO SHOTS / Stanley Gontha

In de aanloop ging het vooral over die editie eerder dit seizoen in Utrecht. Na een krankzinnig duel won FC Utrecht met 4-3 en werd een dag later Maurice Steijn ontslagen. De overwinning van Utrecht leidde een reeks van vijftien ongeslagen duels op een rij in voor de Domstedelingen. Ajax was dus gewaarschuwd, maar de openingsfase was echter van een bedroevend niveau. Het veldspel had meer weg van een schaakpartij dan voetbal. De Amsterdammers creëerden kansjes via Kenneth Taylor, Tristan Gooijer en Brian Brobbey (als enige Ajacied opgenomen in voorselectie Oranje). Vlak voor rust opende Brobbey alsnog de score. Na een pass van Ahmetcan Kaplan verlengde Borna Sosa de bal en schoot Brobbey onder Mattijs Branderhorst door: 1-0. Tekst gaat verder onder de foto.

Brian Brobbey juicht na de 1-0. - Foto: Pro Shots / Toin Damen

Het begin van de tweede helft was van een net zo bedenkelijk niveau als de eerste. Jordan Henderson, die de aanvoerdersband droeg, probeerde het van afstand. Zijn inzet eindigde in de handen van Branderhorst. Brobbey had enkele minuten later de 2-0 moeten scoren, maar schoot in het zijnet. Die tweede treffer van Ajax kwam er in de slotfase alsnog. Brobbey was niet afmaker, maar aangever. Kenneth Taylor rondde zijn splijtende pass af. Ondanks de voorsprong was het nog even billenknijpen voor de Amsterdammers na een rode kaart voor Devyne Rensch. Hij beging een stevige overtreding op Sam Lammers en kreeg in eerste instantie geel. Die kaart werd teruggedraaid door de VAR. Door dat langdurige overleg tussen de scheidsrechter en Zeist kwamen er nog negen (!) minuten aan blessuretijd bij, maar de stand veranderde niet. De Amsterdammers nemen door de zege weer de vijfde plek in de eredivisie over van Go Ahead Eagles. Ajax heeft nu 39 punten en AZ heeft er 4 meer. Midweeks staat de eerste ontmoeting met Aston Villa op het programma, waarnaar op zondag Fortuna Sittard de tegenstander is. Opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Rensch, Kaplan, Hato, Sosa; Mannsverk (Van den Boomen/78), Henderson, Taylor, Hlynsson (Medic/83); Brobbey