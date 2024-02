Gepasseerde Ar'Jany Martha krijgt bij Ajax veeg uit de pan: "Voetbalwereld is hard"

Hij was eerst het lievelingetje van John van 't Schip, maar plotseling werd Ar'Jany Martha pas op de plaats maken bij Ajax. De trainer van het eerste laakte zijn instelling en had hem even niet meer nodig. "De voetbalwereld is hard", zegt Martha na de 0-3 nederlaag tegen Telstar.

Na de wedstrijd tegen NEC (2-2) was Van 't Schip erg kritisch over Martha. "We zitten hier bij een profclub, het is geen liefdadigheidsinstelling", zei de trainer over zijn manier van spelen. Vervolgens besloot de trainer om hem niet mee te nemen naar de wedstrijd tegen Bodo/Glimt in de Conference League. "We zullen door moeten gaan", zegt Martha.

In een gesprek kreeg Martha te horen dat hij even pas op de plaats wilde maken. "Toen kreeg ik het allemaal te horen. Ik respecteer wat hij zegt", aldus de linksback, die ineens een veelbesproken speler is. "Daar moet je niet op letten. Je moet het zelf doen."