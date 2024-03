Moluks afscheid voor Ajax-icoon Simon Tahamata

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Onder anderen supporters van AFCA Maluku waren bij de ontvangst bij de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena aanwezig. Die groep bestaat voornamelijk uit Molukse Ajax-supporters. "Dat was een hele grote verrassing", zegt een geëmotioneerde Tahamata. "Ik heb er geen woorden voor. Dit had ik niet verwacht, ik dacht dat de club iets zou organiseren, maar dit is mijn eigen volk die mij aan het uitzwaaien is. Alles wat wij in onze cultuur hebben heb ik vandaag meegemaakt, daar ben ik ze heel dankbaar voor."