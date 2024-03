Sonny Silooy in De Aftrap: "Ajax en De Toppers in de ArenA, dat wordt toch gezellig?"

In De Aftrap discussiëren ESPN-presentator Pascal Kamperman en oud-Ajacied Sonny Silooy uitgebreid over de sportieve crisis bij Ajax. Als het tegenzit moet Ajax eind mei de play-offs in om Europees voetbal te halen. Alleen is de ArenA dan al in gebruik voor twee concerten van De Toppers. Wat Silooy betreft geen enkel probleem. "Dat wordt toch gezellig?"