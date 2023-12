Jong Ajax sleept punt uit het vuur tegen Jong PSV

Een doelpuntrijke beloftenclash tussen Jong Ajax en Jong PSV eindigde in 2-2. De Eindhovenaren namen een voorsprong van twee doelpunten, maar de Amsterdammers knokten zich binnen twee minuten helemaal terug in de wedstrijd. Dies Janse en Nassef Chourak scoorden voor de Amsterdammers.

Nassef Chourak juicht na zijn schitterende gelijkmaker - Foto: Orange Pictures

Het begin van Jong Ajax was nog zeer hoopgevend. Daniel Kalokoh kwam voor het doel uit en lobde de bal schitterend over doelman Joël Drommel heen. Zijn inzet eindigde op de lat en zijn kopbal ging vervolgens vol op de doelman. Door een ongelukkige handsbal van Raphaël Sarfo kreeg Jong PSV even later een penalty. Die werd benut door Isaac Babadi: 1-0. Na het openingsdoelpunt waren de kansen aan beide kanten schaars. De grootste voor Ajax kwam er via Sarfo, maar zijn inzet eindigde vol op Drommel. Na de rust deed Jong Ajax er alles aan om de gelijkmaker te scoren. Jaydon Banel, die gisteren nog meedeed tegen AEK Athene, schoot vol op Drommel en in de rebound was Julian Brandes niet trefzeker. Nassef Chourak had vervolgens dé 1-1 op zijn schoen. Gabriel Misehouy bracht hem in stelling, maar Chourak kon niet scoren. Tekst gaat verder onder de foto.

Raphaël Sarfo wordt getroost na zijn penalty - Foto: Orange Pictures

Remontada Alle gemiste kansen werden Jong Ajax fataal. Mohamed Nassoh verschalkte vanaf 25 meter Thom de Graaff en verdubbelde de Eindhovense voorsprong: 2-0. Het leek klaar voor Jong Ajax, maar niets was minder waar. Dies Janse schoot vrijwel uit het niets de aansluitingstreffer in het doel. Het doelpunt gaf Ajax vleugels aangezien Chourak op schitterende wijze de 2-2 maakte en de comeback was binnen twee minuten compleet. Verder dan de twee snelle goals kwam Ajax niet, waardoor het 2-2 eindigde. Jong Ajax blijft vijftiende in de eerste divisie. FC Eindhoven is volgende week zaterdag de laatste tegenstander in 2023. De aftrap is 21.00 uur in Eindhoven. Opstelling Jong Ajax: De Graaff; Sarfo, Aertssen, Kaplan (Janse/60), Agougil; Brandes, Idumbo Muzambo, Salah-Eddine (Chourak/46); Banel (Alders/60), Kalokoh, Van Axel Dongen (Misehouy/46) Kewal helpt Jong AZ aan driepunter tegen Cambuur

Ricuenio Kewal was dé grote man met twee doelpunten - Foto: Pro Shots / Vincent de Vries

Op papier hadden de talenten van AZ een moeilijke uitwedstrijd voor de boeg tegen SC Cambuur. De bezoekers namen echter brutaal de leiding binnen tien minuten via Ricuenio Kewal. Hij rondde een splijtende pass van Mexx Meerdink door de verdediging af: 0-1. Cambuur kroop na de snelle tegengoal uit de schulp en kreeg een gigantische kans via Fedde de Jong, die vorig jaar nog in Alkmaar speelde. De middenvelder schoot de bal vol op de lat. Michael Breij was de volgende speler in Friese dienst, die dacht te scoren. Ditmaal was de redding van Tristan Kuijsten, de doelman die maandag zijn profdebuut maakte. Tussendoor ging een kopbal van Finn Stam naast het doel van de thuisploeg. Tijdelijke staking Vrij snel in de tweede helft kwam Cambuur alsnog op gelijke hoogte. Milan Smit rondde een voorzet van Remco Balk af: 1-1. Doordat er in de 54e minuut voorwerpen op het veld werden gegooid, werd het duel tijdelijk gestaakt. Na een staking van twintig minuten (!) kon de wedstrijd doorgaan. Uit het niets maakten de beloften van AZ alsnog de winnende goal in de slotfase. Kees Smit stuurde Meerdink diep en hij vond Kewal. De eerdere doelpuntenmaker dacht niet na en scoorde zijn tweede van de avond. Ondanks een aantal kansen van Cambuur bleef het 1-2. Jong AZ staat door de zege elfde in de eerste divisie. ADO Den Haag is zaterdag 23 december de laatste tegenstander van 2023 op het eigen sportpark Kalverhoek in Wijdewormer. Opstelling Jong AZ: Kuijsten; van Aken, Stam, Dekker, Dekkers; Kwakman, Smit (Postma/88), Schouten; Kewal, Meerdink, Daal.