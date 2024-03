Ongeslagen status onder Landvreugd voorbij: Telstar ten onder tegen FC Dordrecht

De afgelopen wedstrijden was het credo van Uli Landvreugd steevast 'never change a winning team'. Hij had geen keuze bij de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht door de schorsing van Jayden Turfkruier (vijf gele kaarten). Zijn vervanger was Tom Overtoom, waardoor Alex Plat een linie zakte. Turfkruier zag zijn ploeggenoten na een ruim kwartier op achterstand komen. Dylan Mbayo rondde een splijtende pass van Shiloh 't Zand af: 1-0.

De eerstvolgende grote kans was ook voor de thuisploeg. Mbayo legde de bal panklaar voor Ilias Sebaoui, maar hij vond keeper Ronald Koeman junior op zijn weg. Danzell Gravenberch zorgde pas in minuut 38 voor het eerste gevaar van de zijde van Telstar. Zijn inzet ging naast het doel. Overtoom greep in de slotfase naar zijn hamstring en moest naar de kant. In de blessuretijd krulde Mathis Suray nog een bal net over het doel van de bezoekers.

Tekst gaat verder onder de foto.