Telstar speelt weer met borst vooruit na resultaat tegen topploeg: "Ze zijn frisser"

Het trainersduo Landvreugd & Correira is ook na vier wedstrijden nog altijd ongeslagen. Telstar speelde vanavond met 1-1 gelijk tegen promotiekandidaat Roda JC, al had de ploeg uit Velsen-Zuid meer verdiend. "Vooraf teken je voor een gelijkspel, maar vanavond zat een overwinning er echt in", aldus Landvreugd.

Reacties Tim van de Loo & Ulrich Landvreugd - NH Sport/Frank van der Meijden

Aan de zijde van Telstar was Tim van de Loo een van de uitblinkers. De middenvelder scoorde afgelopen maandag tegen Jong Ajax zijn eerste doelpunt voor de Witte Leeuwen en had vandaag de 2-0 op zijn schoen. "Ik kreeg hem mooi mee van Christos Giousis. Ik probeerde hem in de verre hoek te leggen, maar helaas was het een goede redding van de keeper."

"De jongens zijn frisser in hun hoofd en lopen iets harder" Telstar-trainer Ulrich Landvreugd

Met acht punten uit de laatste vier wedstrijden is het gevoel desondanks goed binnen de selectie van Landvreugd. "Het zijn de details die het verschil maken. We trainen ook iets anders. De jongens zijn frisser in hun hoofd en lopen iets harder. Ze spelen ook functioneler en we hameren erop dat ze de arbeid moeten blijven leveren", aldus Landvreugd. Vrijdag 8 maart speelt Telstar zijn volgende wedstrijd. Dan gaat de huidige nummer 17 van de eerste divisie op bezoek bij FC Dordrecht, dat op de vierde plek staat.