Herboren Telstar houdt topploeg Roda JC in onneembaar Velsen-Zuid op gelijkspel

In het kader van never change a winning team, koos trainer Uli Landvreugd voor dezelfde elf spelers als tegen Jong Ajax. Afgelopen maandag wonnen de Velsenaren met 0-3 en daardoor liepen ze weg bij de hekkensluiters. Na het ontslag van trainer Mike Snoei haalde Telstar zeven punten uit drie wedstrijden en dus was de ontmoeting met nummer twee Roda JC dus een uiterst interessant treffen.

Uit de startblokken

De eerste kans was meteen voor Telstar. Uit een hoekschop was Thomas Oude Kotte al na een paar minuten dichtbij. De sterke openingsfase trok de thuisploeg door, want na een kwartier kwam het op voorsprong. Tim van de Loo had een uitstekende solo in huis, schoot tegen doelman Calvin Raatsie op, waarna Youssef el Kachati in de rebound de 1-0 maakte. Daarmee staat hij op vijf goals in de laatste vijf duels.

Ook na de openingstreffer voetbalde Telstar vol franje door. Tegen de promotiekandidaat bleef de thuisploeg de bovenliggende partij. Van de Loo kreeg een grote kans en een vrije trap van Christos Giousis ging net naast. Pas in de slotfase van de eerste helft werd Roda JC echt gevaarlijk. Keeper Ronald Koeman Jr. redde op de inzet van Arjen van der Heide en voorkwam daarmee de gelijkmaker.

Gelijkopgaande strijd

Hoewel Telstar zo goed bezig was, liep het aan het begin van de tweede helft meteen tegen een domper aan. Vaclav Sejk bracht de Limburgers langszij door de 1-1 op de borden te zetten. Toch liet Telstar zich niet van de wijs brengen en bleven ze kansen creëren. Danzell Gravenberch was lange tijd onzichtbaar, maar kreeg een legio aan kansen. Het publiek dacht zelfs aan een treffer, maar één van de inzetten ging in het zijnet.

Een dapper strijdend Telstar ging in de slotfase op zoek naar de overwinning. Dat gold ook voor Roda JC, dat de punten hard nodig heeft in de strijd om promotie. Walid Ould-Chikh was dichtbij met een afstandsschot, maar Koeman Jr. redde op zijn inzet.

Na het gelijkspel komt Telstar op 24 punten uit 28 wedstrijden en is daarmee de nummer 16 van de eerste divisie. Volgende week gaan De Witte Leeuwen op bezoek bij FC Dordrecht.

Opstelling Telstar: Koeman Jr, Kruiver, Apau, Koswal, Oude Kotte, Turfkruier (Boussakou/89); Van de Loo, Plat (Overtoom/61), Giousis (Seedorf/61); El Kachati, Gravenberch (Tahiri/77)