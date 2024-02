Telstar wil deze zomer beginnen met renovatie Oosttribune: "Daar moeten wij wat doen"

Eind oktober 2022 kondigde Telstar een ambitieus plan aan om het stadion te renoveren, maar anderhalf jaar later is daar nog niets van te zien. "Dat vind ik ook jammer, maar het is niet zo dat je de Oosttribune even platgooit en een nieuwe bouwt", zegt projectleider stadionontwikkeling Steef Hammerstein.

Steef Hammerstein vertelt over de stand van zaken rondom de renovatie van het Telstar-stadion - NH Nieuws

"Wat wij belangrijk vonden is om de boel wel in beweging te houden en de gemeente actief hierbij te betrekken. Zodat dit stadion toekomstbestendig is", gaat Hammerstein verder. Traag proces De stadionontwikkeling van Telstar verloopt traag. Hammerstein vertelt dat het stadion onderdeel is van Sportpark Schoonenberg, waar meerdere bewoners zitten: VV Waterloo, VV IJmuiden, Strawberries, Telstar, Careworx, De IJmuider Harmonie, Dart- en klootschietvereniging 'full speed'. "Wij moeten ook de wijk niet vergeten. Die hebben natuurlijk ook een stem. Al die partijen moet je op dezelfde weg zien te krijgen."

"Er moet ook wat gebeuren, want wij hebben het over de toekomst van Telstar" projectleider stadionontwikkeling Steef Hammerstein

Hammerstein blijft positief en heeft er ook daadwerkelijk vertrouwen in dat er deze zomer wat gaat gebeuren in het stadion van Telstar. "Ik zie stapje voor stapje voortgang. Ik zie en voel dat wij dichterbij komen. Samen met de stuurgroep geloven wij erin, anders waren wij ermee gestopt. Er moet ook wat gebeuren, want wij hebben het over de toekomst van Telstar." Renovatie Oosttribune Op dit moment ligt de vergunningsaanvraag bij de gemeente om de huidige Oosttribune tijdelijk te renoveren. Als het aan Hammerstein ligt wordt er deze zomer begonnen aan de tijdelijke renovatie van de Oosttribune. Het idee is om halverwege de tribune een horecaplein en sanitaire voorzieningen aan te leggen. Tekst loopt door onder video

Steef Hammerstein blijft vertrouwen houden in de stadion renovatie van Telstar - NH Nieuws

Hammerstein hoopt dus dat er deze zomer wat gebeuren in het stadion van Telstar. Als wij even later een visje in het dorp gaan eten, dan zien de meeste IJmonders het echter niet gebeuren dat het stadion van Telstar op de schop gaat. "Blijf vertrouwen houden in de club en al de mensen die hun stinkende best doen. Telstar moet werken aan zijn toekomst. Daar hoort een goed huis bij en dat gaat er komen", countert Hammerstein.