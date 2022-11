Telstar wil sloopkogel tegen oosttribune gooien en in 2026 in de eredivisie spelen

Telstar wil in de zomer de sloopkogel tegen de huidige oosttribune gooien.

"De faciliteiten daar zijn vooroorlogs. Daar moet wat gebeuren", aldus projectleider Steef Hammerstein.

De plannen voor een promenade onder de huidige oosttribune zijn van de baan. Het idee nu is dat er al in de zomer begonnen gaat worden aan de gedeeltelijke verbouwing van het stadion. De voetbalclub wil dat zo duurzaam mogelijk doen. "Dan willen wij de dakconstructie van de oosttribune verplaatsen naar de noordtribune", vertelt Hammerstein.

Quote "Bij iedere club die zijn accomodatie verbetert zie je dat de bezoekersaantallen omhoog gaan" Leen Prins stichting stadionontwikkeling Telstar

Supportersaantallen omhoog Supporter Leen Prins zit al jaren op de oosttribune. Samen met een aantal anderen zit hij in het bestuur van de stichting stadion-ontwikkeling Telstar. "Bij iedere club die zijn accommodatie verbetert zie je dat de bezoekersaantallen omhoog gaan. De huidige faciliteiten zijn niet meer van deze tijd", vertelt Prins. Tekst loopt door onder video.

Procedures en financiering Als de bouwtekeningen zijn goedgekeurd kan de club aan de slag met de gemeente voor de procedures. Ook is de financiering nog niet rond. "Wij praten al met geld en over de ontwikkeling van het stadion. Wat die willen is weten wat het totaalplan is en waar de gemeente ook voor staat", aldus Hammerstein. Tekst loopt door onder video

Telstar in eredivisie Als wij de plannen moeten geloven dan speelt Telstar in 2026 in de eredivisie. Die kreet hoort men al een tijdje in de IJmond, maar Leen Prins is ervan overtuigd dat dat gaat gebeuren. "Ik geloof daar serieus in. Ik zeg niet dat wij continu daar kunnen spelen, maar vier jaar geleden had het zomaar kunnen gebeuren", laat een serieuze Prins weten.

