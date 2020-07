Michael van Praag gaat Telstar helpen bij verduurzaming stadion

Van Praag woont in de buurt van Telstar en heeft daarom sympathie voor de club. "Daarbij heb ik al jaren een goede relatie met Pieter de Waard (algemeen directeur red.). Ik heb een tijdje geleden met hem geluncht. Ik had gelezen dat de club een jas moest uitdoen vanwege de coronacrisis."

Hij bood daarom aan om iets bij de club te gaan doen. "Desnoods brieven in een envelop doen op kantoor, dat maakte mij niet uit. Ik kreeg de volgende dag een telefoontje dat deze stichting een voorzitter zocht. Het onderwerp stadions is mij uit het hart gegrepen, want dat doe ik al twaalf jaar bij de UEFA (voorzitter UEFA stadion- en veiligheidcommissie red.). Ik had daarom geen moeite om hier ja op te zeggen."

Tekst gaat verder onder de tweet