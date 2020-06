Telstar start 20 juli met voorbereidingen nieuwe seizoen

Jonker is enorm tevreden met de trainingsmogelijkheden die hij heeft gehad. "We hebben de spelers binnen de coronaregels zo goed mogelijk te laten voetballen. Dat betekent elkaar niet aanraken, profiteren van de ruimte en verdedigen op anderhalve meter. We hebben prima kunnen trainen."

Telstar sloot deze week het tweede blok van drie trainingsweken af "We hebben dinsdag voor het laatst getraind, zijn woensdag nog even met elkaar op het stadion geweest en ik heb ze daarna maar extra vrij gegeven in verband met de extreme temperaturen" aldus Jonker die vrijdag voor het eerst sinds weken een dag niet op Schoonenberg aanwezig was.

De voetbalbond presenteerde deze week de voetbalkalender voor het komende seizoen en daarin begint de Keuken Kampioen Divisie op vrijdag 28 augustus. Dat is eerder dan verwacht en dus moest Andries Jonker zijn spelers zaterdag laten weten dat de vakantie met vier dagen is ingekort.

"De spelers moet in de vakantie vooral ontspannen. Als ze willen sporten mag dat, maar ze mogen ook luieren of chillen"

De spelers zitten nu op circa negentig procent en mogen de eerste twee weken van de vakantie lekker doen waar ze zin in hebben. "Als ze willen sporten mag dat, maar ze mogen ook luieren of chillen. Ze moeten vooral doen wat ontspant want na deze vakantie wordt het een zwaar seizoen zonder echte onderbreking in de winter."

In de laatste andere halve week van de vakantie krijgen de spelers om de dag een aangepast trainingsprogramma om zo weer langzaam in het ritme te komen.

Jonker neemt zelf ook even afstand maar viert zijn vakantie dit jaar gewoon in eigen land "Ik ben wat dat betreft een typische Nederlander die nog wel wat bevreest is voor het coronavirus."

Overigens blijft de trainer die in Velsen ook technisch directeur is alert op' spelerskoopjes'. Telstar zoekt nog een spits, een aanvallend ingestelde middenvelder en een keeper. Voor die laatste positie is de club nagenoeg rond maar moeten de vereiste handtekeningen nog worden gezet.