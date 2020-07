Telstar in voorbereiding tegen onder meer Sparta en Heracles Almelo

De meest in het oog springende sparringpartners van de ploeg uit Velsen-Zuid zijn eredivisionisten FC Emmen (15 augustus), Sparta Rotterdam (18 augustus) en Heracles Almelo (26 augustus). Voor 22 augustus heeft Telstar tot op heden nog geen tegen tegenstander weten te vinden. De thuisduels worden zoals het er nu naar uit ziet in het stadion gespeeld.

Field Lab wedstrijd

Het oefenduel met Go Ahead Eagles op zondag 2 augustus om 14.30 is een bijzondere. De wedstrijd wordt live uitgezonden op FOX Sports en geldt als zogenaamde Field Lab wedstrijd. Tijdens deze wedstrijd onderzoekt de KNVB de nieuwe indeling van het stadion en bovendien de (on)mogelijkheden met supporters, waarbij de anderhalve meter afstand en bijbehordende coronaregels worden getest. De Adelaarshorst (het stadion van Go Ahead Eagles, red.) is een van de zeven voetbalonderkomens waar er de komende tijd getest gaat worden.

Complete programma voorbereiding Telstar:

Zaterdag 25 juli: Telstar - ADO '20 (17.00 uur)

Zondag 2 augustus: Go Ahead Eagles - Telstar (14.30 uur)

Dinsdag 4 augustus: Telstar - OFC (20.00 uur)

Zaterdag 8 augustus: Quick Boys - Telstar (15.00 uur)

Dinsdag 11 augustus: Telstar - Hollandia (20.00 uur)

Zaterdag 15 augustus: FC Emmen - Telstar (14.00 uur)

Dinsdag 18 augustus: Telstar - Sparta (13.00 uur)

Zaterdag 22 augustus: Tegenstander nog niet bekend

Woensdag 26 augustus: Heracles Almelo - Telstar (14.30 uur)