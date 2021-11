Materiaalman woont om de hoek van Telstar-stadion: "Ideaal na uitwedstrijden"

Dirk van der Lugt is al elf jaar de materiaalman van Telstar. De IJmuidenaar woont om de hoek van het Telstar-stadion. "Vooral na een uitwedstrijd is het ideaal. Dan doe je nog even een wasje en daarna ben ik zo thuis", aldus Van der Lugt.

IJskonijn Jerdy Schouten

De materiaalman heeft de afgelopen jaren tientallen spelers zien komen en gaan. Met voormalig Telstar-spelers Melvin Platje en Jerdy Schouten bouwde hij bijvoorbeeld een goede band op. Platje speelt inmiddels in Indonesië en Schouten in Italië. "Bij Telstar was het vaak een lange bal naar voren. Jerdy hield daar niet van en vroeg soms de bal in het eigen strafschopgebied. Daar schrokken wij als staf wel van", aldus Van der Lugt.