Steef Hammerstein stopt bij Telstar: "De club gaat nooit meer uit mijn hart"

VELSEN-ZUID - Steef Hammerstein is aan zijn laatste weken bij Telstar bezig. De commercieel directeur van de Witte Leeuwen doet op 1 juli, na elf seizoenen, de deur voor de laatste keer achter zich dicht.



NH Sport

"Ik ben inmiddels bijna 66. Dan kom je op zo'n punt dat je met de club kijkt waar we staan en waar we naartoe moeten", vertelt Hammerstein. " We zijn tot de conclusie gekomen dat het goed is zo."

Quote "We zijn tot de conclusie gekomen dat het goed is zo" commercieel directeur telstar Steef Hammerstein

De opvolger heeft Telstar al in huis. Natascha van Grinsven-Admiraal neem het stokje van hem over. "Ik heb Natascha twee jaar lang kunnen inwerken en die heeft in die tijd aangetoond dat zij het goed beheerst. Ze heeft zich snel de cultuur binnen de club eigen gemaakt. Daarnaast heeft zij zich op een goede manier gemanifesteerd bij de sponsoren. Zij is binnengehaald om uiteindelijk mijn positie een keer over te nemen."

'Eén groot avontuur' De afgelopen periode omschrijft Hammerstein als 'één groot avontuur'. "Ik loop vanaf '97 vanuit het bestuur rond. Dat is inmiddels ruim 23 jaar geleden. Als je ziet wat we in die jaren hebben doorgemaakt. De afgelopen elf jaar heb ik dat iedere dag aan den lijve mogen ondervinden. Daar zaten geweldige momenten bij, omdat je weer stappen maakt met de club. Er zaten ook momenten bij dat je je afvraagt: waar gaat dit heen? Ik heb altijd het gevoel gehad dat er om je heen zoveel mensen van deze club houden, dat je steeds weer een oplossing gaat vinden." Tekst gaat verder onder de video

Quote "Ik heb altijd het gevoel gehad dat er om je heen zoveel mensen van deze club houden" Commercieel directeur telstar Steef hammerstein

NH Sport/Thomas Brood

Eigenzinnige volksclub "We willen die eigenzinnige volksclub zijn die straks weer eredivisie speelt", vervolgt Hammerstein. "We hebben dat nadrukkelijk in ons missie-statement geschreven. Dat is ons doel, je moet het hoogste na willen streven. Daar heb je een omgeving voor nodig, waarin alles die kant op wijst en kan. We weten allemaal dat het al die jaren heeft gehangen aan de bekende centjes. Dat is natuurlijk een gevecht geweest. We hebben het altijd gered. Volgende maand worden we (Telstar, red.) 57. Al die tijd hebben we keurig netjes ons hoofd boven water gehouden. Dat vind ik misschien nog wel het mooiste compliment. Niet alleen naar mezelf, maar ook naar iedereen bij de club."

Groene Leeuwen Per 1 juli is Hammerstein penningmeester van de Groene Leeuwen. Die stichting heeft als doel om aan de hand van meerdere initiatieven het stadion van Telstar energie-neutraal te maken. "Als supporter zal ik nooit afscheid nemen, want dat ben je voor het leven. Ik ben sinds '68 fan van Telstar, toen we hier kwamen wonen. De club gaat nooit meer uit mijn hart. Zeker niet na alles wat ik daar de afgelopen periode aan heb mogen bijdragen in mijn rol. Het is fantastisch om met elkaar in deze gemeenschap een betaald voetbalcub te hebben. De club is een belangrijke as in de maatschappij van deze regio."