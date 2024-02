Ineens valt alles op z'n plek bij winnend Telstar: "Ze ogen een stuk vrijer"

Hij hikte tot aan de winterstop tegen zijn eerste doelpunt in het shirt van Telstar aan. Youssef El Kachati, had iedereen gewaarschuwd: "Als die eerste valt, ben ik los." Dat blijkt waar te zijn, want in de laatste vier wedstrijden, was de spits die overkwam van Quick Boys vier keer trefzeker.

Met Uli Landvreugd en Anthony Correia aan het roer pakte Telstar liefst zeven punten in drie wedstrijden. Hoewel het duo ogenschijnlijk weinig veranderingen doorvoert, lijkt het elftal wel een boost te hebben gekregen. "Ze ogen een stuk vrijer", zegt Landvreugd over zijn selectie.

