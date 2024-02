Samya Hassani verruilt per direct Telstar Vrouwen voor Fenerbahçe

De 24-jarige speelster kwam in 2022 over van het Belgische KAA Gent. In totaal speelde ze 32 officiële wedstrijden voor Telstar. Ook is de Amsterdamse international van het Marokkaanse nationale team.

“Om midden in het seizoen een speelster kwijt te raken is natuurlijk een groot gemis. We zijn echter bijzonder trots dat ons beleid om speelsters te ontwikkelen haar vruchten afwerpt, en dat binnen twee jaar na de terugkeer in de Vrouwen Eredivisie een speelster de stap kan maken naar een buitenlandse topclub. Wij wensen Samya heel veel succes bij deze volgende stap in haar ontwikkeling”, aldus technisch manager Hans de Winter.

Zondag komen de Telstar Vrouwen weer in actie. Dan spelen ze thuis tegen sc Heerenveen.