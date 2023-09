Telstar verrast ADO Den Haag en pakt éindelijk eerste punt

Telstar is na zeven wedstrijden van de hatelijke nul af in de eerste divisie. Het eindigde op bezoek bij ADO Den Haag in 1-1. Mees Kaandorp zorgde voor de enige treffer voor de Witte Leeuwen. Henk Veerman scoorde voor ADO.

Bij de moeilijke uitwedstrijd tegen ADO Den Haag schoot Telstar uit de startblokken. Eerst vond Zakaria Eddahchouri Mees Kaandorp, maar hij kon die kans niet benutten. Datzelfde gold ook voor Jayden Turfkruier enkele minuten later. ADO nam daarna het initiatief over. Zo gaf Daryl van Mieghem tweemaal kort elkaar een identieke voorzet op Joel Ideho. In beide gevallen stond doelman Joey Houweling goed opgesteld en leverde het niks op voor de thuisploeg. Ideho stond wel aan de basis van het openingsdoelpunt.

De rappe aanvaller gaf de bal aan Volendammer Henk Veerman en hij tikte binnen: 1-0. De huurling van FC Volendam scoorde daarmee voor de derde wedstrijd op rij. Hij had even daarvoor al een grote kans gemist door toedoen van Joey Houweling. ADO bleef de gevaarlijkste ploeg in het resterende gedeelte van de eerste helft. Dhoraso Klas probeerde Houweling te verschalken, maar de doelman hield zijn ploeg in deze fase op de been.

