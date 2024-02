Helft Noord-Hollanders steunt overlastgevende klimaat- en boerenprotesten niet

Bijna de helft van de Noord-Hollanders steunt de klimaat- en boerenprotesten van de afgelopen maanden niet. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van NH en de andere regionale omroepen. En dat heeft niet alleen te maken met onbegrip voor het doel van de protesten, maar vooral met de manier waarop actie wordt gevoerd.

Waar bij de andere elf provincies meer steun is voor de boerenprotesten, is die in Noord-Holland gelijk aan de steun voor de klimaatprotesten (32%). In het geval van de boeren is het laagste percentage van Nederland. Tekst gaat verder onder de grafiek met de verschillen tussen de provincies als het gaat om steun voor de boerenprotesten. De overige percentages om tot 100% te komen gaat om mensen die er neutraal in staan.

Dat betekent niet dat er geen begrip is voor de situatie van beide groepen. Het zit vooral in de manier van actie voeren die tot weerstand leidt. De boodschap van onze provinciegenoten is dan ook: protesteren is prima, als het maar zonder overlast is. Begrip voor onvrede en zorgen Kijkend naar de agrariërs is er veel begrip voor hun onvrede (72%). Want hoewel een groot deel van de mensen vindt dat boeren te lang hebben gewacht met het aanpassen van hun bedrijfsvoering, wordt er vooral gewezen naar de Nederlandse overheid en Europa. 81% vindt dat er te lang is gewacht met een duidelijke visie voor de landbouw. Ook vindt een grote groep de regels voor veehouders te streng. Hetzelfde geluid horen we terug bij de klimaatprotesten. Zo zegt meer dan de helft (57%) zich zorgen te maken over de uitstoot van stikstof en de impact die dat heeft op het milieu. En ook zien Noord-Hollanders klimaatverandering als een bedreiging voor de aarde. Er werd gevraagd om een cijfer tussen 0 tot 10 te geven, komt het tot een gemiddelde van 6,1. Tekst gaat verder onder de grafiek met de verschillen tussen de provincies als het gaat om steun voor de Klimaatprotesten. De overige percentages om tot 100% te komen gaat om mensen die er neutraal in staan.

De meeste Noord-Hollanders vinden het prima als boeren protesteren, zoals vorige week nog bij het provinciehuis in Haarlem. Net als klimaatdemonstranten die bijvoorbeeld actie voeren bij een bedrijf, zoals al vaker gebeurde bij staalbedrijf Tata Steel in Velsen. Snelweg blokkeren Maar zodra het ook tot overlast leidt, is het een ander verhaal. Snelwegen blokkeren, het kan bij zowel de boerenprotesten als de klimaatprotesten op weinig begrip rekenen. Zoals eind vorig jaar op de A10 bij Amsterdam die werd bezet door actievoerders van Extinction Rebellion. Tekst gaat verder onder de foto.

De afgelopen weken waren er ook meerdere malen blokkades van snelwegen met tractoren. Daarbij werd ook een aantal keer brand gesticht. Wat de Noord-Hollanders betreft is brandstichting of het dumpen van spullen onacceptabel en zouden boeren die dat doen voor de rechter moeten komen. Ook voor het blokkeren van snelwegen zouden gelijk boetes moeten worden uitgedeeld. Harde taal leidt tot minder sympathie Tot slot dan nog de toon die wordt aangeslagen bij het voeren van acties. Meer dan de helft vindt de harde taal van de boeren ertoe leidt dat er minder sympathie is voor de protestacties.

Reacties op uitkomsten onderzoek



Extinction Rebellion

"Door onze acties is er meer aandacht voor de klimaat- en ecologische crisis dan ooit en staat het onderwerp fossiele subsidies vol op de politieke agenda. We zijn niet uit op een populariteitsprijs, we vragen aandacht voor de grootste crisis ooit. We voeren onze acties niet om aardig gevonden te worden, maar om de grootste bedreiging van de menselijke samenleving in de geschiedenis van de planeet te bestrijden."



Agractie

“Boeren zijn verweven in de plattelands samenleving en ook mensen in de stad hebben nog regelmatig boerenroots of mensen uit de agrarische sector in hun omgeving. Dat geeft meer binding met de problemen onder boeren. Effecten van het beleid worden directen gezien en ervaren. Klimaat is vrij abstract. We hebben er als klein land ook nauwelijks invloed op. Dat zou kunnen verklaren waarom boerenacties breed draagvlak hebben.”

Korte methodologische toelichting

De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op onderzoek van het onderzoeksinstituut Kieskompas. De dataverzameling voor dit onderzoek vond plaats vanaf vrijdagmiddag 16 februari tot en met dinsdagochtend 20 februari 2024 en heeft geleid tot een gewogen steekproef van 7.738 respondenten. De resultaten zijn voor elke provincie gewogen op geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, migratieachtergrond en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2023, zodat de uitkomsten op deze kenmerken representatief zijn. Meer over de methodologie kun je hier vinden.