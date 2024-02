Noord-Hollandse boeren verdeeld over acties: 'Signaal nodig, maar vuil en brand op snelweg niet oké'

Waar de meeste boeren elkaar vinden in hun kritiek op het overheidsbeleid, is er onderling toch ook onenigheid over hoe dit aan de kaak te stellen. Dat blijkt uit een korte rondgang van NH onder Noord-Hollandse boeren. Sommige boeren kunnen zich moeilijk vinden in de manier waarop er gisteravond actie werd gevoerd: boeren blokkeerden onder meer de A7 en staken hooibalen en autobanden in brand.

Eén van de boeren die zich kritisch uitlaat over de protestacties is Paul Dijkzeul, die een kleine melkveehouderij runt in Santpoort-Zuid. "Ik vind het goed dat er aandacht wordt gevraagd voor de problematiek", vertelt hij. "Voedselzekerheid is niet zo vanzelfsprekend. Boeren blijven nodig in Nederland en daar moet men zich van bewust zijn. Maar vuilnis op de weg dumpen of brandjes stichten, dat soort dingen vind ik niet oké."

"Het gevoel is dat praten geen effect heeft, dus ik sta achter die protesten" Simon Wilms, akkerbouwer

Maar begrip voor de methodes van de actie voerende boeren is er ook. Simon Wilms, akkerbouwer in Anna Paulowna, vindt de manier van demonstreren verantwoord. Simon is zelf lid van belangenorganisatie LTO. "Die zijn heel erg van: om de tafel zitten, blijven praten. En daar ben ik absoluut voorstander van. Alleen, het gevoel op dit moment is wel dat dat praten geen effect heeft. Of in ieder geval geen zichtbaar effect. Dus sta ik achter die protesten, ja."

Wél eensgezindheid in kritiek overheidsbeleid Hoewel deze boeren dus verschillend denken over hoe de overheid te benaderen, vinden ze elkaar wél in hun kritiek op de overheid. "Wees duidelijk en laat trajecten niet te lang duren", adviseert melkveehouder Paul richting de overheid. "Heel veel bedrijven zitten met problemen die mede door de overheid zijn veroorzaakt. Geef duidelijkheid en perspectief."

Commentaar waar akkerbouwer Simon zich prima in kan vinden. "Als we een toekomstbestendige landbouw willen, heb je logisch beleid nodig", stelt Wilms. "Geen beleid dat ieder jaar weer verandert. Nee, echt weer eens een keer beleid voor de komende tien jaar, bijvoorbeeld. Daar kunnen we op vooruit."