Directeur Greenpeace over actie Schiphol: "Stel klimaatvoorwaarden aan staatssteun KLM"

Via een zelfgemaakt loopbruggetje over het water wisten de actievoerders de baan te bereiken. De baan wordt op dit moment niet gebruikt voor vliegverkeer, wel staan er enkele KLM-toestellen geparkeerd.

Het duurde zo'n 20 minuten voordat de Marechaussee op de baan was. Nadat er even later ook een grote bus was om de actievoerders op gepaste afstand op te halen, was de actie na een uur afgelopen.

Voorwaarden aan steun

Directeur van Greenpeace Joris Thijssen lichtte de actie tegenover NH Nieuws toe: "Zodra wij aankwamen bij de baan, hebben we gebeld naar de Marechaussee en de Luchtverkeersleiding. We hebben aangegeven dat we vreedzaam onze stem wilden laten horen en dat het ons recht is om te protesteren, want wij denken dat er klimaatvoorwaarden moeten worden gesteld aan de staatssteun aan KLM."

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft NH Nieuws laten weten helemaal niet op de hoogte te zijn gesteld door Greenpeace.

Tekst gaat door onder video