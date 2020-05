Terugkijken: Greenpeace bezet landingsbaan op Schiphol

SCHIPHOL - Actievoerders van Greenpeace zijn begonnen met bezettingsactie van de Aalsmeerbaan op Schiphol. De milieuorganisatie protesteert tegen de miljarden euro's aan steun die de luchtvaartsector krijgt om de coronacrisis door te komen. Volgens Greenpeace is dat onterecht en de organisatie vindt dat een klimaatplan ontbreekt. NH Nieuws was live bij de actie.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet



De actievoerders gebruiken een meegebracht bruggetje om de sloot over te steken die de openbare weg van het beveiligde gebied van Schiphol scheidt. Er zijn fietsen om zo snel mogelijk bij de landingsbaan te komen die momenteel in gebruik is om KLM-vliegtuigen te parkeren.



Kijk hier de actie terug: