Honderden trekkers op de weg: vandaag weer groot boerenprotest

Volgens René Staal, mede-organisator van het protest en boer in Zuidermeer, zouden er weleens zo'n driehonderd boeren op kunnen draven tijdens het protest, dat onder andere door de Velsertunnel heen gaat en rond het middaguur aankomt in Haarlem. Volgens Staal is het protest hard nodig.

"Soms moet je beleidsmakers uitleggen wat er anders moet, punten die je wilt veranderen duidelijk maken", legt hij uit over de noodzaak van weer een boerenprotest. "We krijgen morgen spreektijd en we overhandigen een pamflet met daarop zaken die in het verleden vóór ons waren en de laatste jaren zijn afgepakt."

Boertje pesten

Die 'afgepakte zaken', daarmee doelt Staal onder andere op Europese maatregelen die op 1 januari 2024 zijn ingegaan en effect hebben op boeren. Daar valt bijvoorbeeld de afbouw van derogatie onder. Het is één van de maatregelen waar Staal gefrustreerd door raakt, hij spreekt over 'boertje pesten'.

Tekst gaat door onder het pamflet, dat vandaag wordt overhandigd.