Boerenprotest-symbool gesloopt: "Dat doet wel een beetje pijn"

Vandaag is de metershoge stropop langs de A1 bij Eemnes, afgebroken. De pop was hét symbool voor de boerenprotesten in de regio. De provincie heeft de eigenaar, Pieter Seldenrijk, opgedragen om hem naar beneden te halen. Dat wilde hij tot vandaag niet doen, maar na de verkiezingswinst van de BBB heeft Seldenrijk de pop vandaag toch gesloopt. "Je kan niet tot in de eeuwigheid blijven protesteren, het volk heeft gesproken en nu is het aan de politiek om de juiste keuzes te gaan maken", aldus agrarisch ondernemer Pieter Seldenrijk.

Afbraak Drie trekkers, een hijskraan en wat mankracht was er nodig om de negen meter hoge stropop neer te halen. "Voor het hoofd moet er een hijskraan komen, want het is levensgevaarlijk als we het zelf doen", vertelt Seldenrijk. Echt leuk vindt hij het niet om het ding weg te halen. "De pop staat er al sinds Prinsjesdag, hij móét weg maar dat doet wel een beetje pijn." Twee weken voor de Provinciale Statenverkiezing ontving de agrarisch ondernemer al een brief van de provincie. Daarin verzochten ze hem de stropop zo snel mogelijk neer te halen. "Nou echt niet! We laten ons niet zo makkelijk aan de kant zetten", was de reactie van Seldenrijk in een eerder interview met NH Gooi Radio.

Overwinning BBB Na de monsterzege van de BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen werden de protestacties van Seldenrijk steeds milder. De stropop kreeg een glimlach, de omgekeerde vlaggen werden weggehaald of normaal gehangen en nu is de stropop dus afgebroken. "Er is een signaal afgegeven door Nederland, ik verwacht dat het kabinet nu wel een beleidswijziging moet gaan doen." Het stikstofbeleid is met name een groot pijnpunt voor Seldenrijk: "We willen best wat voor de natuur doen maar geef ons ook de tijd om die veranderingen door te kunnen maken."

Afscheid Ruim een half jaar stond de stropop in de achtertuin van Pieter Seldenrijk. Hij heeft dan ook dubbele gevoelens bij het weghalen van zijn stropop: "Het is een eyecatcher, ook voor jezelf. Elke keer als ik er langs rijd begin ik toch te glimlachen." Echt afscheid heeft hij niet genomen, "laten we eerlijk wezen, in juli en augustus hebben we weer nieuw stro, dus als het nodig is kunnen we zo weer een nieuwe pop bouwen", aldus Pieter Seldenrijk.