Boeren hebben vandaag hun zorgen geuit in het provinciehuis, bestuurders reageren begripvol

Vanmorgen vertrokken de boeren vanuit Beverwijk, via de Velsertunnel, richting Haarlem. Op een paar kleine verkeersopstoppingen na, verliep dat volgens de ANWB allemaal erg gemoedelijk. Eenmaal in Haarlem bij het provinciehuis aangekomen, spraken de boeren onder meer met gedeputeerde Jelle Beemsterboer (BBB).

Kritische noot

Sommige bestuurders toonden vanochtend hun begrip voor het protest. Zo zegt gedeputeerde Beemsterboer erover: "Er leeft zoveel in de agrarische sector, ik snap dat de boeren alle provinciehuizen afgaan. We zijn in overleg met overheden, en we snappen dat processen tijd vragen, maar bij boerengezinnen staat het water aan de lippen. Wij zijn ook afhankelijk van het Rijk en Europese regelgeving. In veel zaken voelen we dezelfde onmacht die de boeren voelen."

Toch lijken niet alle bestuurders het protest te steunen. Zo begrijpt Statenlid Sijmen Mulder (D66) dat de boeren hun werk beschermen, maar is hij ook kritisch: "Het is goed dat de boeren hun stem laten horen, maar ik hoop ook dat ze vandaag naar de antwoorden luisteren van het bestuur van de provincie. Ik hoop dat zij zien dat we dit samen moeten oplossen, maar ook andere opgaven hebben, zoals het beschermen van de natuur. We moeten een alternatief verzinnen, niet alles kan op dezelfde manier verdergaan."

