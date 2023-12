Honderden actievoerders klimaatprotest op de A10 aangehouden, deel zorgde voor 'levensgevaarlijke situatie'

Alle actievoerders van Extinction Rebellion zijn na de actie die rond 12.30 begon van de A10 verwijderd. Einde middag werd bekend dat 300 van hen zijn aangehouden in verband met het overtreden van de Wet Openbare Manifestaties. Inmiddels is dat aantal opgelopen naar 400. Twintig van hen hebben volgens de politie voor 'een levensgevaarlijke situatie gezorgd'.

De andere groep demonstranten, ongeveer 380 personen, zijn vervoerd naar een locatie in Noord en zijn zonder ID-controle weggestuurd. Volgens de woordvoerder van het OM speelt het gebrek aan capaciteit bij de politie en het feit dat het om vreedzame demonstranten gaat een rol.

"De actievoerders hebben hiermee voor een levensgevaarlijke situatie gezorgd voor zowel henzelf als andere weggebruikers", meldt de politie. Rijkswaterstaat heeft direct de rijbanen moeten afkruisen, met als gevolg dat even verderop actievoerders de snelweg op gingen.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) laat aan AT5 weten dat in totaal twintig demonstranten worden verdacht van het opzettelijk veroorzaken van een gevaar op de weg.

De actievoerders demonstreerden ondanks dat de Amsterdamse burgemeester, politie en justitie Extinction Rebellion eerder verbood om te demonstreren op de A10. De groep wil dat de ING stopt met het financieren van de fossiele industrie. Deze plek maakt volgens hen meer impact dan demonstreren bij het huidige hoofdkantoor van de bank.

"Het moet gebeuren op een plek waar niemand om ons heen kan. We hebben de afgelopen twee jaar meer dan honderd keer gedemonstreerd tegen de ING. We willen dat mensen weten wat er met ons belastinggeld - dat we overmaken aan de ING - gebeurt", vertelde een woordvoerder van de groep eerder tegen AT5.

De A10 is inmiddels weer vrijgegeven.