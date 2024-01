Burgemeester Dales wacht op 'heterdaadje' om criminelen die IJmuiden teisteren te pakken

Op basis van die informatie werd het veiligheidsrisicogebied gemaakt: "We konden een kaart tekenen: hier gebeurt het allemaal, en daar gebeurt het niet", zegt de burgemeester.

Tal van maatregelen

Om het geweld te stoppen nam Dales eerder al een aantal maatregelen: "We hebben voor het eerst sinds ik burgemeester ben camera's in de openbare ruimte. Ik heb iemand een gebiedsgebod opgelegd. Iemand anders heb ik een last-onder-dwangsom opgelegd", somt hij op.

Toch bleken al die maatregelen afdoende. Ook het veiligheidsrisicogebied is geen garantie voor succes, waarschuwt hij: "Met het invoeren van het veiligheidsrisicogebied zijn alle middelen die ik als burgemeester heb genomen."

Over de toekomst van IJmuiden is Dales desalniettemin positief. "We hebben nu een beetje wind tegen, maar in IJmuiden zijn we gewend aan wind. Straks hebben we 'm weer mee", besluit hij.