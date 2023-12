Burgemeester sluit woning in IJmuiden na beschieting

Tijdens die beschieting, rond 22.30 uur gisteravond, raakte niemand gewond. Wel was er schade aan de woning. Zo zitten er kogelgaten in de voordeur en ramen.

De politie kon na de melding in de eerste instantie geen bewijs van een schietpartij vinden, en ging er vanuit dat het om vuurwerk zou gaan. Later in de nacht meldde zich echter een vrouw wiens woning dus was beschoten.

Volgens de burgemeester zegt de politie dat het 'niet ondenkbaar' is dat er op korte termijn nog zo'n schietpartij plaatsvindt bij de woning. Daarom is besloten de woning te sluiten. Over twee weken kijkt de burgemeester opnieuw naar dat besluit.