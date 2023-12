Rivaliserende drugsbendes teisteren IJmuiden, burgemeester grijpt in

Er zijn grote zorgen om rivaliserende drugsbendes die IJmuiden teisteren. De afgelopen maanden vonden al verschillende geweldsincidenten met wapens plaats, sommige op klaarlichte dag. Burgemeester Dales maakt zich grote zorgen en grijpt nu in door op vier locaties camera's te plaatsen. Of dat zal helpen de structurele overlast tegen te gaan, moet de toekomst uitwijzen.

In een brief aan de gemeenteraad van Velsen windt burgemeester Frank Dales er geen doekjes om. Het is zwaar hommeles als het gaat om drugscriminaliteit in wat ook wel omschreven kan worden als 'Narcos aan de Noordzee'. Rivaliserende bendes maken elkaar het leven zuur, geweldsincidenten in de openbare ruimte zijn aan de orde van de dag en het zwaaien met wapens is eerder regel dan uitzondering.

Tal van die incidenten vonden plaats midden op de dag, vaak onder toeziend oog van nietsvermoedende mensen die - al dan niet met hun kinderen - boodschappen deden. In zijn brief aan zijn collega's is de toon van de burgemeester duidelijk: hij is geschokt.

Sanctie Zo beschrijft hij zijn zorgen over de aanwezigheid van 'één bepaald persoon in een gebied in IJmuiden'. Dit individu zorgt al enige tijd voor verstoringen van de openbare orde. Om daar tegenop te treden is hem nu als sanctie opgelegd dat hij zich voor een periode van drie maanden niet meer mag ophouden in die gebieden waar hij overlast veroorzaakte. Tekst gaat door onder de foto.

Vomar Kennemerplein in IJmuiden - Foto: Google streetview

Maar bleef het maar bij één persoon. Uit de brief valt op te maken dat er sprake is van een permanente vete tussen drugscriminelen, die hun conflicten het liefst uitvechten op straat. Meerdere malen werden er bij arrestaties wapens aangetroffen bij verdachten die worden gelieerd aan het criminele circuit. Om verdere escalatie daarvan tegen te gaan heeft Dales besloten om op vier locaties in IJmuiden tijdelijk cameratoezicht toe te staan. Het gaat om Plein 1945, het Dudokplein en bij de Vomar supermarkten aan de Lange Nieuwstraat en het Kennemerplein en geldt voor een duur van drie maanden. Hij sluit niet uit dat deze termijn met nog eens drie maanden zal worden verlengd.

"Ik wil met maatregelen voorkomen dat de jeugd terechtkomt in de drugscriminaliteit" Burgemeester Frank Dales van Velsen

Aandacht voor jongeren Misschien nog wel het meest wakker ligt Dales van alle IJmuidense jongeren die betrokken raken bij drugscriminaliteit. Dat blijkt een hardnekkig probleem in de gemeente. "Zij hebben mijn bijzondere aandacht", schrijft hij aan de raad. "Ik wil voorkomen dat jongeren hierin terechtkomen en afglijden."

Intensievere samenwerking tussen scholen, politie, jeugdboa's en jongerenwerk wordt daarbij ingezet, om de boel zo goed als mogelijk in te dammen. Ook zal de gemeente cursussen en trainingen gaan aanbieden om criminele uitbuiting onder jeugd te voorkomen.