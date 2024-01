Burgemeester IJmuiden sluit Marbella Lounge Bar

Opnieuw heeft burgemeester Frank Dales moeten ingrijpen in IJmuiden. Hij besloot de Marbella Lounge Bar voor in ieder geval de komende twee weken te sluiten. Bij die horecagelegenheid is recent geprobeerd een explosief aan de deur te hangen.

Dat gebeurde op 3 januari rond 5.30 uur De politie onderzoekt die zaak nog, maar voor de burgemeester is er sprake van dusdanige zorgen voor de veiligheid het personeel van de bar en voor de omgeving. Daarom heeft hij nu besloten maatregelen te treffen. Marbella Lounge Bar gaat in ieder geval twee weken op slot.

Het is al langere tijd onrustig in IJmuiden. Vorige maand nog kondigde Dales aan cameratoezicht in te gaan stellen op verschillende locaties in het centrum van de stad. Deze zouden geteisterd worden door rivaliserende drugsbendes. Afgelopen november sprak hij in een groot interview met NH nog zijn zorgen uit over de misstanden die plaatsvinden in zijn gemeente. Tekst gaat door onder de foto.

De Marbella Lounge Bar in IJmuiden is tijdelijk gesloten. - Foto: Facebook

"Ik ken het verhaal van een drugsdealer in de derde klas van een middelbare school, terwijl zijn loopjongen in de brugklas zit. Ik ben zelf vader van jonge kinderen. Ik denk dat heel veel ouders denken: als dat maar goed gaat met mijn kind, als die maar niet in de drugswereld terechtkomt." Het leidt tot een toename aan jeugdcriminaliteit. Dales: "Ik durf rustig te zeggen dat de steekpartij onlangs in IJmuiden een relatie had met de drugshandel. En het was niet de eerste keer."

Of de sluiting van de Marbella Lounge Bar, donderdagochtend niet bereikbaar voor commentaar, iets te maken heeft met de drugsproblematiek in IJmuiden is vooralsnog niet duidelijk. De politie laat weten dat het onderzoek momenteel nog in volle gang is.