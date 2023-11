Bezorgde burgemeester ziet 'steeds jongere kinderen in harder wordende drugswereld'

Steeds meer jongeren raken betrokken bij de handel in drugs. Dat constateert burgemeester Frank Dales van Velsen. Hij maakt zich grote zorgen, zegt hij tegen NH, en wil het probleem aanpakken. "We zien dat het op steeds jongere leeftijd begint en dat de drugswereld ook steeds harder wordt."

Foto: criminaliteit - AdobeStock

Dat het gebruik van (hard)drugs binnen bepaalde groepen, waaronder uitgaanders en jongeren, een groeiende trend is, blijkt uit gegevens van het Trimbos-instituut op nationaal niveau. Het verkrijgen van exacte cijfers per gemeente blijkt echter lastig, aangezien deze gegevens lijken te ontbreken. Hetzelfde geldt voor de betrokkenheid bij drugshandel, waarbij de cijfers in de gemeenten Velsen en Beverwijk niet aanzienlijk lijken te stijgen. Maar die cijfers vertellen sowieso niet het complete verhaal, vindt Dales. "Je kunt er niet blind op varen. Je moet het veel meer op straat horen van je jeugdboa's en je jeugdpolitie. Jongeren zijn betrokken bij drugshandel, meer dan voorheen. En die wereld is ook harder geworden."

Toename jeugdcriminaliteit De verhalen die de burgemeester van ze hoort, liegen er niet om. "Ik ken het verhaal van een drugsdealer in de derde klas van een middelbare school, terwijl zijn loopjongen in de brugklas zit. Ik ben zelf vader van jonge kinderen. Ik denk dat heel veel ouders denken: als dat maar goed gaat met mijn kind, als die maar niet in de drugswereld terechtkomt." Het leidt tot een toename aan jeugdcriminaliteit. Dales: "Ik durf rustig te zeggen dat de steekpartij onlangs in Driehuis een relatie had met de drugshandel. En het was niet de eerste keer."

Nieuwe designerdrug Nu lijkt een nieuw stofje populair bij de jeugd: de designerdrug 3-MMC. Een designerdrug is niet een natuurlijk product, maar een in een laboratorium gemaakt middel. NH sprak ook met een dealer uit Beverwijk die weet waarom 3-MMC zo populair is: "Het is goedkoop, mensen voelen zich alert, euforisch en energiek. En gebruikers krijgen er geen kater van." De dealer: "Ik heb klanten die wekelijks zes of zeven gram halen."

"Ik zie het om me heen gebeuren. Veel jongeren die jointjes roken en dat is niet onschuldig. Daar is het bij mijn zoon ook begonnen" Petra, moeder van verslaafde

Steeds meer ouders maken zich grote zorgen om het drugsgebruik, weet de Beverwijkse Petra. Zij is lid van de praatgroep Moedige Moeders, voor naasten van verslaafden. Het afgelopen half jaar is het aantal leden toegenomen en deze moeders zien hun tieners worstelen met 3-MMC-verslavingen. Petra (een schuilnaam, haar echte naam is bekend bij de redactie) is zelf moeder van een zoon die op dertienjarige leeftijd verslaafd raakte. Door de jaren heen heeft ze signalen leren herkennen. "Ik zie het om me heen gebeuren. Veel jongeren die jointjes roken en dat is niet onschuldig. Daar is het bij mijn zoon ook begonnen." Vanmiddag publiceert NH een uitgebreid interview met deze bezorgde moeder.

Hardheid op straat Het drugsgebruik verontrust Dales, maar de handel, het probleem van 'de hardheid op straat en de gevolgen voor jongeren' nog meer. Proberen de dealers op te pakken en van straat te halen heeft onlangs niet geholpen, zegt hij. "Er zijn een aantal jongeren opgepakt, die zijn ook voor langere tijd in de gevangenis geweest. Vanaf de dag dat zij opgepakt waren zag je een nieuwe strijd ontstaan, omdat het 'open' terrein werd veroverd door anderen. En nu zijn die jongeren weer uit de gevangenis, en nu zie je het weer omgekeerd, en dan willen zij hun oude terrein weer terugnemen."

"Pubers die dat overkomt, moeten we helpen en niet straffen" Burgemeester Dales

Helpen in plaats van straffen Dales wil aan andere aanpak doorvoeren. Aan de ene kant zorgen dat er zo min mogelijk in de haven kan binnenkomen en aan de andere kant onderliggende problemen bij jongeren proberen te verhelpen. "Maar soms is de oorzaak ook gewoon eenzaamheid of onzekerheid bij jongeren. Je kan er echt in verzeild raken en dan lijkt er geen weg terug. Pubers die dat overkomt, moeten we helpen en niet straffen."

Overlast in Beverwijk Voorlopig trekken de verschillende IJmondgemeenten nog hun eigen plan als het gaat om de bestrijding van drugsgebruik en -handel door jongeren. Dales: "Want alleen aan Velsen hebben wij al een hele kluif, kan ik je vertellen. Maar ik kan me niet voorstellen dat het drugsprobleem er in buurgemeenten heel anders uitziet." Dat het probleem niet ophoudt bij de gemeentegrenzen, lijkt Beverwijk te onderschrijven. Een woordvoerder zegt: "We herkennen de zorgen over (soft)drugsgebruik onder jongeren. In het algemeen ondervinden inwoners van Beverwijk regelmatig overlast van drugsgebruik en drugshandel. Waaronder ook door jongeren." Maar daar blijft het bij. In Beverwijk wordt minder de urgentie gevoeld om net als Dales de noodklok te luiden. Als we navraag doen bij de gemeente, blijft het bij de woordvoerder gissen 'wie er nu over gaat'. Een concreet antwoord blijft dus uit.

"Als de gemeente het serieus wil aanpakken, waarom is dat dan niet gedaan?" Petra, moeder van verslaafde

Drugs in het water Tot verdriet van de Moedige Moeders. Uit een rioolonderzoek dat in 2018 werd uitgevoerd in Beverwijk, kwamen alarmerende cijfers. Naast cocaïne bleek Beverwijk ook in de top vijf te staan wat betreft speedgebruik en overtrof het de hoeveelheid MDMA (een populaire partydrug) in vergelijkbare gemeenten. Opmerkelijk genoeg werd in het riool van Beverwijk zelfs crystal meth (een zeer verslavende drug) aangetroffen, wat in geen enkele vergelijkbare gemeente het geval was. Ondanks de ernst van de situatie is er nooit een tweede onderzoek uitgevoerd, wat wel aangekondigd werd. Dit wijst volgens Petra op een gebrek aan serieuze aanpak van drugsgebruik en -handel door de gemeente. "Als de gemeente het serieus wil aanpakken, waarom is dat dan niet gedaan?", vraagt ze zich af. De gemeente Beverwijk wil hier vooralsnog niet op reageren.