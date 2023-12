Bewoners IJmuidense flat opgeschrikt door vuurwerkexplosie

In een portiekflat aan de De Noostraat in IJmuiden is rond middernacht een explosie geweest bij een woning. De klap zorgde voor veel schade in de flat, meerdere ramen en de voordeur van de woning werden vernield.

Foto: Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er vuurwerk is ontploft bij de woning. "De bewoner van de woning was aanwezig, maar raakte niet gewond." Het vuurwerk zorgde ook voor schade aan ramen in het trappenhuis. Tekst gaat door onder de foto's.

Explosie De Noostraat IJmuiden Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Explosie De Noostraat IJmuiden Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Explosie aan de Noostraat in IJmuiden Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Nadat het vuurwerk afging, is een man gezien die wegrende. Via Burgernet werd ook een melding verspreid met daarin het signalement van de man. De politie heeft naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. De politie is ook op zoek naar getuigen en camerabeelden. Voor de explosie is nog niemand aangehouden.