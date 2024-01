In IJmuiden wordt een drugsoorlog uitgevochten, en dat merken de inwoners nu ook

De redactie van NH verkast vanaf morgen naar Café Staal in IJmuiden. Aanleiding van deze tijdelijke verhuizing is het aanhoudende geweld tussen twee rivaliserende drugsbendes in de regio. Om het geweld te stoppen wees burgemeester Dales de hele stad aan als veiligheidsrisicogebied. Als aftrap nam NH vandaag al een kijkje in verschillende straten die afgelopen weken werden getroffen door het geweld.

Begin december ontplofte er middenin de nacht een bom, recht boven haar appartement. Iemand was ’s nachts door de voordeur naar binnen geslopen en had meerdere vuurwerkbommen aan de deur van haar bovenbuurman geplakt.

Ruim anderhalve maand na de explosie is het nog steeds een puinhoop in de flat van Jennifer (40). De vloer van de galerij ligt bezaaid met glas. De ramen aan de voorkant van het gebouw zijn dichtgetimmerd met grote houten planken en de deur van het appartement is gebarricadeerd.

Het verhaal van Jennifer past in een context die veel breder is. Al maanden ontploft er gemiddeld elke drie dagen iets in IJmuiden. Aan de Warmenhovenstraat werd een woning beschoten, bij nachtclub Marbella brak een groot gevecht uit en bij een appartement in het Vierkante Bos hing net zoals bij Jennifer een bom aan de deur. Het zou steeds gaan om een dezelfde groep mensen, die een drugsconflict uitvechten in de straten van IJmuiden.

Jennifer schrok zich die nacht kapot van de gigantische klap. Door de slaap begreep ze niet gelijk wat er aan de hand was. Pas veel later hoorde ze dat het om een ruzie ging, ‘over drugs of wapens. Het hele verhaal krijg je niet te horen’. De burgemeester zette de bewoner uit zijn huis uit en sloot het pand.

Burgemeester Dales doet al maanden zijn best om het geweld te beteugelen. Hij hing camera’s op, sloot woningen en horeca, maar het bleek niet genoeg. In overleg met de politie besloot hij vorige week van heel IJmuiden een veiligheidsrisicogebied te maken, wat inhoudt dat alle burgers preventief gefouilleerd mogen worden. “Hierna is mijn gereedschapskistje wel een beetje leeg,” zegt Dales.

Jongens in beeld

De maatregel geldt voor bijna heel IJmuiden – alleen in de dure buurt Dennekoplaan gaan burgers vrijuit. Het besluit schuurt met de privacy van de inwoners– iedereen die over straat loopt kan zo gefouilleerd worden. Een draconische maatregel, vooral als je je bedenkt dat het geweld veroorzaakt wordt door een klein groepje criminelen waar de politie geen grip op krijgt.

“Ik vind het een beetje gek”, zegt een vrouw die niet met haar naam op de site wil. “Ik denk dat mensen zich geïntimideerd voelen als ze zomaar gefouilleerd worden. Maar als het nodig is, dan heb ik niks te verbergen.”

Volgens de burgemeester hebben de maatregelen een hoger doel. Hij wil de jeugd waarschuwen voor de gevaren van de criminele wereld. Maar hij hoopt ook dat de maatregelen helpen in de strijd tegen het geweld. Want volgens de burgemeester is het een wonder dat er nog geen onschuldige omstanders gewond zijn geraakt.

Jennifer voelt zich inmiddels weer veilig in haar eigen huis, vertelt ze in de deuropening. De dagen na de explosie is ze echt bang geweest. En ze voelde zich een beetje in de steek gelaten, terwijl ze best behoefte had gehad een gesprek. De enige die had aangebeld, was een verkoper van Verisure. Hij had gehoord over de explosie en wilde haar wel een nieuw alarmsysteem verkopen.

Wit busje

Aan de andere kant van IJmuiden, in de wijk Zeewijk, belde Mady Jacobs afgelopen zomer tientallen keren de politie over een drugsdealer die met een wit busje steeds door de straten reed. Als voorzitter van de buurtcommissie weet Jacobs wat er in de wijk gebeurt. Ze ergert zich vooral aan het ‘lakse’ optreden van de politie. “Ze komen zelden.” Maar de overlast raakt haar niet persoonlijk. “Ik laat gewoon elke avond alleen de honden uit.”

