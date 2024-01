Woning aan IJmuidens Vierkante Bos langer gesloten na ontplofte vuurwerkbom

Een woning aan het IJmuidense Vierkante Bos blijft op last van burgemeester Frank Dales langer gesloten. Begin januari werd daar een vuurwerkbom tot ontploffing gebracht. Aangezien de politie inschat dat dit nog een keer kan gebeuren, is besloten de woning voor langere tijd te sluiten.

De woning blijft in ieder geval nog twee weken - tot 5 februari - gesloten, zo schrijft burgemeester Dales aan de gemeenteraad. In de tussentijd blijft hij in nauw contact met de politie, die de zaak nog steeds onderzoekt.