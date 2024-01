Wéér sluit burgemeester woning in IJmuiden

Opnieuw ziet burgemeester Frank Dales van Velsen geen andere mogelijkheid dan het sluiten van een woning in zijn gemeente. Hij kwam tot deze beslissing nadat er voor de deur van een portiekwoning aan het Vierkante Bos in IJmuiden een stuk vuurwerk met daarbij brandbare vloeistof tot ontploffing werd gebracht. Het is de zoveelste sluiting in korte tijd.