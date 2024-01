Schade wordt langzaam zichtbaar nu hoogwater zich terugtrekt uit West-Friesland

Na weken van hoogwater in West-Friesland is het waterpeil voorlopig gezakt. Daarmee wordt langzaam duidelijk welke schade het water heeft aangericht. Zo lijkt een lek te zitten in de Broekerhaven in Stede Broec waardoor het water daar nu juist te laag staat. Ook worden stroomkasten gecontroleerd en is een aantal bomen waarschijnlijk 'verdronken'.

Water Visserseiland Hoorn trekt zich terug, maar is bevroren - Foto: NH/Maarten Edelenbosch

Het waterpeil op het Markermeer is nog steeds hoog, maar toch kan de Sassluis in Enkhuizen open. Het levert geen gevaar meer op voor de woningen achter de sluis en dus kunnen schepen weer de haven in en uit. De deuren van de Sassluis werden op 20 december dicht gedaan en zijn in totaal drie weken gesloten geweest. Bij de Broekerhaven in Bovenkarspel is de sluis nog wel dicht. De zandzakken bij de fietstunnel die eerder uit voorzorg werden geplaatst, zijn wel weggehaald, waardoor die weer toegankelijk is. Onverklaarbaar lek in Broekerhaven Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier houdt de situatie daar nog wel nauwlettend in de gaten. Door onverklaarbare reden is het waterpeil in de haven juist flink gezakt en wordt er zelfs water in gepompt. Dagelijks wordt gecontroleerd of de kades stabiel blijven en wordt gezocht naar de oorzaak van het lek. Tekst gaat verder onder de foto's van de Sassluis van Enkhuizen en de Broekerhaven in Bovenkarspel.

Sassluis in Enkhuizen is na het dalen van het waterpeil weer open NH/Maarten Edelenbosch

Broekerhaven Bovenkarspel hoogwater NH/Maarten Edelenbosch

De hoogwaterpiek op het Visserseiland in Hoorn lijkt ook achter de rug. Zondag stond het water in de straat zo hoog, dat het water door de grote zakken met zand heen sijpelde. Maandag werden uit voorzorg pompen geplaatst, maar die bleken niet nodig. Visserseiland is ijsbaan: straat blijft afgesloten Inmiddels is het water een flink stuk teruggetrokken. Maar door de vorst is de straat inmiddels veranderd in een ijsbaan. Maar ook als het water straks helemaal weg is, blijft de straat afgesloten. De riolering moet eerst geïnspecteerd worden, net als de mogelijke schade onder de grond. Zodra het kan worden 200 bigbags en 2.500 zandzakken weggehaald. Stroomkasten worden gecontroleerd, net als de waarschijnlijk 'verdronken' bomen. De eerste is al omgevallen door het vele water. Ook ondergelopen vuilnisbakken moeten worden leeggepompt. Dubbele beenbreuk na glijpartij in Grashaven Ook voor de Grashaven geldt nog steeds dat die niet toegankelijk is. Eén man ging toch de haven binnen en gleed uit. Daarbij liep hij een dubbele botbreuk op in zijn scheenbeen en kuitbeen, waaraan hij inmiddels is geopereerd. "Vandaag ben ik samen met mijn been in een prima stemming, ik heb nauwelijks pijn. Het voelt wel wat stijf, maar ik mag met krukken lopen. Hulde voor de personeelsleden van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn, wat een vaardige zorg", schrijft hij. Reddingsbrigade blijft inzetbaar Reddingsbrigade Notwin die een reddingspost heeft in de haven, had eerder moeite om bij de boot te kunnen komen en maakte zich zorgen of ze nog wel uit konden rukken bij calamiteiten. "De Grashaven is een ijsbaan, maar het lukt ons nog steeds", vertelt Vincent Tigchelaar van de reddingsbrigade. Tekst gaat verder onder de foto's van het Visserseiland in Hoorn.

Ingang Grashavan Hoorn waar het water ook is bevroren NH/Maarten Edelenbosch

Water Visserseiland Hoorn trekt zich terug, maar is bevroren NH/Maarten Edelenbosch

De ingang van het Visserseiland is nog steeds afgesloten NH/Maarten Edelenbosch

Recreatiegebied Nesbos in Onderdijk dat buitendijks ligt staat nog volledig onder water. Het fietspad werd vorige week daarom afgesloten met een hek. Het water is inmiddels ijs geworden. En dat levert toch wel fraaie winterse plaatjes op. Datzelfde geldt voor het Van der Meulen-strandje in Bovenkarspel. Daar heeft een combinatie van het golvende water en de vorst ware kunstwerken achtergelaten. Zoals te zien is op onderstaande foto's