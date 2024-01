Kwikkelsbrug in hartje Medemblik onbruikbaar door hoogwater, zeker tot vrijdag dicht

Door het hoogwater van de afgelopen tijd, is een elektriciteitskast van de brug ondergelopen. Daarom is alle elektra eraf gehaald, vertelt Silvia van Stadshavens Medemblik. "Het water is nu weer aan het zakken. Zodra de boel is opgedroogd, gaan we zo spoedig mogelijk kijken wat de schade is."

Daar is nu nog niks over te zeggen. "Er moet goed naar gekeken worden wat de schade is en of er eventueel dingen vervangen moeten worden." De havenmeester hoopt dat de brug vrijdag weer open en dicht kan. "Maar het is lastig te zeggen. We weten nog niet wat de schade is."

Gevolgen voor scheepvaart

De problemen met de brug hebben alleen gevolgen voor de scheepvaart. Voetgangers, fietsers en automobilisten kunnen gewoon nog over de brug heen.