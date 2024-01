Onstuimige nacht in West-Friesland, maar grote wateroverlast blijft uit

Bij het Visserseiland in Hoorn was het aan het begin van de avond al raak. Geheel tegen de verwachting in komt het water opzetten in de straat. Buurtbewoners slaan de handen ineen en leggen extra zandzakken voor de deuren. "We hebben het water nog niet eerder op de stoep gehad, maar dat is nu wel zo", vertelt bewoonster Ingrid Maas.

Bekijk hieronder hoe de bewoners van het Visserseiland in actie kwamen. Tekst gaat eronder verder.