Hoogwater blijft zorgelijk in West-Friesland, maar maatregelen lijken op orde te zijn

Het is voor het eerst sinds 1998 dat de waterstanden zo hoog zijn, zo laat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier weten. Reden genoeg om bij de Broekerhaven in Bovenkarspel vandaag zelfs de fietstunnel af te sluiten met zandzakken. Eerder was al water weggepompt en ook de sluisdeuren waren eerder al dicht gedaan.

Bij het Visserseiland in Hoorn liggen de zandzakken nog steeds voor de deur. Het water was weg, maar kwam vannacht toch weer terug in de straat. "Om vier uur vannacht hebben we wel even naar buiten gekeken en toen kwam het tot de stoep. Maar we hebben vertrouwen in de maatregelen die zijn genomen", vertelt een bewoonster.