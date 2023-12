Hoogwater in Hoorn: bewoners Visserseiland schrikken als ze worden gewekt door politie

De laatste dag van 2023 is er één die bewoners van het Visserseiland in Hoorn bij zal blijven. Ze werden in alle vroegte gewekt door de politie, omdat garages door het hoge water onder dreigen te lopen. Zandzakken voorkomen erger, maar toch zit de schrik er flink in.

Om 7 uur in de ochtend worden Karin Roepan en haar man gewekt door de politie. "We sliepen nog heel vast, toen er op de deur werd gebonkt. Dan schrik je wel. Ik dacht eerst aan brand, maar dat was het gelukkig niet. We werden gevraagd om de auto weg te halen, omdat de garage onder kon lopen. Het was heel druk op straat, iedereen stond er. Veel hulpdiensten ook, dat was wel indrukwekkend. Het zorgde voor een gevoel van saamhorigheid, dat is dan wel weer bijzonder."

Booteigenaren redden het niet om zonder natte voeten bij hun eigendom in de Grashaven te komen. Ook Jitse van Rijn neemt een kijkje bij zijn boot. "Ik dacht: 'ik moet er vroeg bij zijn, dan hoef ik niet door het water'. Maar het was al te laat. De boot ligt gelukkig goed vast. En het voordeel van een boot is dat die wel blijft drijven."

De brandweer heeft in het donker zo'n 600 zandzakken neergelegd, om schade aan huizen en garages te voorkomen. Het hoge water dat via de Grashaven het Visserseiland bereikt, zorgt voor bijzondere taferelen. Auto's zoeken zondagochtend door een flinke laag water een weg naar een drogere plek en een enkele supper gaat zelfs per surfplank door de straat.

Het worden nog enkele spannende dagen voor de bewoners, want door wind en regen blijft het water maar stijgen. "Ze zeggen dat dinsdag het hoogste punt wordt bereikt", zegt Karin. "Dus dat wachten we dan nog maar even af. Hopelijk valt het mee."

Ook Hilde van Zuilen - die even verderop woont - komt kijken. Ze zwemt iedere dag in deze omgeving en verbaast zich al enige tijd over de hoge waterstand. "Normaal gesproken zakt het water en gaat het naar een winterpeil. Nu gebeurde dat niet. Het wordt al maanden hoger, hoger, hoger. In mijn ogen hadden ze veel eerder moeten spuien, want je weet dat het water eraan komt."

Rijkswaterstaat: "Geen reden voor paniek"

Het vele water in combinatie met een harde wind zorgt voor overstromingen in Hoorn, maar ook in Volendam. Het afvoeren van water - spuien - zorgt voor de problemen. "Vanaf het IJsselmeer kunnen we spuien naar de Waddenzee en vanuit het Markermeer kunnen we spuien op het IJsselmeer. Maar door verschillende factoren, zoals springtij en windopstuwing, kunnen we niet zoveel spuien als we zouden willen. Dat is heel uitzonderlijk", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "We kunnen minder gemakkelijk water kwijt en dat zorgt voor hoogwater."

Waarschijnlijk stijgt het waterpeil in Hoorn nog, maar met hoeveel is voor Rijkswaterstaat lastig in te schatten. "Dat is afhankelijk van veel factoren. Wel kan ik zeggen dat we de situatie onder controle hebben. Er is geen reden voor paniek."