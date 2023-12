Extreem hoogwater in Hoorn en Volendam, huizen lopen onder

In Zuideinde in Volendam werden mensen wakker gemaakt zodat zij hun auto nog konden verplaatsen. Volgens groot-waterland.nl staat het water daar inmiddels 'kniehoog'. Bewoners zouden al eerder bij de gemeente hebben aangeklopt voor dreigend overstromingsgevaar, maar dat werd 'niet serieus genomen'.

Hoorn

Bij het Visserseiland in Hoorn heeft de brandweer vannacht ook mensen gewekt. Verschillende bewoners hebben ook daar hun auto naar hoger gelegen terrein gebracht. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de brandweer daar zo'n 600 zandzakken heeft geplaatst, voor huizen, kelders en garages.

Het water kan daar volgens hem nog stijgen. Hoeveel dat zal zijn, is moeilijk in de schatten. Wel is de situatie daar nu 'onder controle' en wordt alles in de gaten gehouden. Bewoners lijken daar positief: "Buurtbewoners gingen elkaar gelijk contacten in de groepsapp, en hielpen elkaar meteen."

Of er nog andere maatregelen genomen moeten worden, zoals het sluiten van garages, zal in de loop van de dag moeten blijken. "Maar het is nu dag, en iedereen is een stuk alerter."