Hoogwater verwacht, maar zorgen in Noord-Holland zijn er nog niet

Op verschillende plaatsen in Nederland houdt men het hart vast voor het hoge water dat eraan zit te komen. De zorgen in Noord-Holland lijken mee te vallen. Het blijft waarschijnlijk beperkt tot een kleine piek aan de zeekant.

Door de zware regenval en de aanvoer van veel water via de rivieren vanuit Duitsland zijn de waterstanden op veel plaatsen in Nederland hoog en in de komende 24 uur nadert het op sommige plekken een kritisch punt. "Maar daar gaan we in Noord-Holland geen last van krijgen", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord weten.

Vooral in gebieden rond de Rijn en sommige delen van het IJsselmeergebied kan het water erg hoog komen, hoewel nergens overstromingen worden verwacht. "In Noord-Holland wordt het in de nacht van donderdag op vrijdag aan de zeekant iets hoger en wat onstuimig", laat de woordvoerder weten. "Het peil in het Noordzeekanaal en in het Amsterdam Rijnkanaal is nog redelijk normaal voor de tijd van het jaar."

Piek in de nacht

"We verwachten rond 01.00 uur de piek boven zee, dat zal waarschijnlijk twee meter boven NAP zijn. We gaan dan waarschijnlijk ook de kleine sluis, de middensluis en de zuidersluis bij IJmuiden wel even sluiten. Maar dat duurt waarschijnlijk maar tien minuten tot hooguit een uur. Daarna zakt het peil. We verwachten dat bij het eerste hoge tij daarna het water al niet meer zo hoog zal staan. Dus dan heeft Noord-Holland het hoogtepunt al gehad."