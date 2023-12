Hoogheemraadschap gaat dijken extra controleren vanwege hoogwater

Het Hoogheemraadschap Noorderkwartier gaat vanwege het hoge water dat verwacht wordt op de IJsselmeer dijken en kunstwerken extra controleren. Op meerdere plekken in het land stijgt het waterpeil. Hierdoor worden ook in onze provincie maatregelen genomen, maar het waterschap benadrukt dat er geen reden is tot zorg.

De inspecteurs die vanmorgen hun ronde hebben gelopen zijn volgens het waterschap geen bijzonderheden tegengekomen. De dijken langs het IJsselmeer worden dagelijks door de inspecteurs gecheckt.

In Enkhuizen zijn gisterochtend de buitendeuren van de Sassluis extra vergrendeld. Daarnaast is er een noodpomp in de binnenhaven van de stad geplaatst om extra water af te voeren. "Zo leveren wij onze bijdrage aan het stabiliseren van het waterpeil en proberen te voorkomen dat kelders van bewoners onder water lopen", meldt het waterschap.

Hoewel de waterveiligheid niet in het geding is, hebben de extra maatregelen volgens het Hoogheemraadschap Noorderkwartier effect: het waterpeil in de Enkhuizense binnenhaven is hierdoor met 10 centimeter verlaagd.