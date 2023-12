Unieke beelden: schelpenstrand bij Schellinkhout onder water

Vanochtend vroeg rijdt Rick Buysman op de Zuiderdijk als hij het strandje van Schellinkhout onder water ziet staan. "Het strand is helemaal opgeslokt door het water", vertelt hij aan NH.

Maar dat is niet alles. Ook de weilanden, het stuk grond rondom de molen bij het gemaal en de ijsbaan zijn inmiddels ondergelopen. "Mijn schoonmoeder zei dat ze dit nog nooit eerder heeft meegemaakt. Het is echt bizar. We hebben mazzel dat we een open dijk hebben."

Op maandag 1 januari staat de nieuwsjaarduik gepland. Het is nog maar de vraag of het door kan gaan. Vanwege de verwachte opkomst zou dat een aderlating zijn, vindt Buysman. "We verwachten 500 mensen. Hopelijk valt de nieuwsjaarduik hiermee niet in het water."

Geen reden tot zorg

Toch is er niet meteen reden tot zorg, benadrukt het waterschap. Hoewel het een uitzonderlijke situatie is - het komt eens in de 30 jaar voor - hoeft het dorp zich geen zorgen maken. Vooral de buitendijkse gebieden moeten het ontgelden. "De dijken moeten er hard voor werken, maar kunnen het aan", stelt woordvoerder Marsja Ros. Daarbij zijn de dijken onlangs nog versterkt. "We houden de situatie nauwlettend in de gaten en blijven inspecties lopen."