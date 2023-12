Alarmfase 1 en code geel: waterstand IJsselmeer blijft erg hoog

Het is nog altijd alarmfase 1 vanwege de hoge waterstand van het IJsselmeer. Ook geeft het hoogheemraadschap een waarschuwing af voor de buitendijkse gebieden van het Markermeer, waar een verhoogd risico op wateroverlast bestaat vanwege de combinatie van de hoge waterstand en de krachtige wind. Voor vanavond is er opnieuw code geel afgekondigd.

Alarmfase 1 houdt in dat de situatie nauwlettend wordt gevolgd. Zo heeft het hoogheemraadschap gisterenochtend de dijken tussen Den Oever en Enkhuizen geïnspecteerd.

Uit voorzorg zijn de Broekerhaven in Stede Broec, de Grote sluis in Hoorn en de Sassluis in Enkhuizen gesloten om het risico op wateroverlast in de binnenstad te voorkomen. "Al deze maatregelen zijn genomen om het risico op wateroverlast in de binnenstad te verminderen, hoewel de waterveiligheid op deze locaties niet in gevaar is", benadrukt het hoogheemraadschap.

Markermeer

De buitendijkse campings langs het Markermeer zijn hard getroffen door de hoge waterstand in combinatie met de harde wind. In Schardam is een deel van de camping en het natuurgebied ondergelopen. En in Warder (zie onderstaande foto) staat een deel van de speeltuin onder water.

