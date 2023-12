Waterstand Markermeer extreem hoog, stuk weg afgebrokkeld bij Purmerend

Het is alarmfase 1 in Noord-Holland vanwege de hoge waterstand in het IJsselmeer en ook het Markermeer kampt al dagen met extreem hoog water. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier houdt de waterstand nauwlettend in de gaten en meldt dat alles onder controle is. Toch zijn er hier en daar wat problemen in de regio. In Purmerend is er een stuk weg weggezakt door mogelijk het vele regenwater en de gemeente Edam-Volendam waarschuwt voor overlast door het hoge water in IJssel- en Markermeer.