Het wordt een wisselvallige dag met stormachtig einde

Het was vannacht en vanmorgen droog, maar volgens NH-weerman Jan Visser kan er vanmorgen nog een bui vallen. Toch wordt het geen totaal verregende dag. "De zon zien we ook af en toe." Het wordt vandaag 10 tot 11 graden.

Ook vanmiddag en vanavond is er kans op regen. "Het meest 'last' hebben we vandaag van de wind", zegt de weerman. "Boven land krachtig tot hard met windkracht 6 tot 7 uit het zuidwesten. Dat is harder dan in de rest van het land. Lang de kust en op het IJsselmeer is de wind hard tot stormachtig, windkracht 7 tot 8." De windstoten kunnen vanavond oplopen tot 90 kilometer per uur.

Morgen begint weer met regen, maar in de middag komt de zon af en toe door. "Het blijft zacht met 10 graden", zegt Visser. "En er staat iets minder wind." De wind komt weer uit het zuidwesten en waait aan de kust nog flink hard windkracht 6 tot 7.

Laatste weekend

Het laatste weekend van het jaar blijft het volgens de weerman wisselvallig. "Ook nieuwjaarsnacht kan er veel wind staan en zijn er enkele buien mogelijk", voorspelt hij. Het is daarmee geen ideaal weer voor vuurwerk.

Ook het nieuwe jaar begint wisselvallig. "Het wordt wel wat minder zacht en richting 6,7 januari wordt het geleidelijk aan wat kouder", zegt Visser. Hij verwacht dat het dan ook wat droger zal worden.