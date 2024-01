Hoogwater bij Visserseiland neemt verder toe: buurt legt extra zandzakken neer

Buurtbewoners van het Visserseiland in Hoorn hebben zelf extra zandzakken neergelegd om hun huizen en garages te beschermen tegen het hoogwater. Geheel tegen hun verwachting in kwam het water plots snel dicht bij de woningen. "We hebben het water nog niet eerder op de stoep gehad, maar dat is nu wel zo", vertelt bewoonster Ingrid Maas.