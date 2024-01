Geen zorgen voor hoogwater bij Broekerhaven: "Alles zit dicht"

De sluis was al dicht en ook was er eerder al wat water uit de haven gepompt. En vandaag werd dus ook de fietstunnel uit voorzorg afgesloten. Uniek, maar niet zonder reden vertelt woordvoerder Jorrit Voet van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. "We doen het alleen bij waterstanden van meer dan 50 centimeter boven NAP. Dat was hier voor het laatst in 1998. We nemen het zekere voor het onzekere."

Geen zorgen

Omwonenden houden de situatie ook in de gaten, maar echt veel zorgen maken ze zich niet. "Alles zit dicht: de sluis, de fietstunnel. Er kan eigenlijk weinig meer gebeuren", vertelt een man. Een ander vult aan: "Ik woon wat lager. Dus als het fout gaat dan staat het water bij mij wel hoog. Maar ik verwacht niet dat het zover komt."

Ook gebiedsbeheerder Vincent Eilings van het Hoogheemraadschap is zelfverzekerd. "Volgens mij gaat alles goed. We houden alles goed in de gaten. Dus het moet goed komen."