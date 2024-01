Zien: zo beschermen Noord-Hollanders zich tegen het hoge water

Al ruim een week heeft een deel van de provincie te maken met hoogwater. Vooral in Hoorn, Enkhuizen en Volendam staat het water (extreem) hoog. Daar bepalen stapels zandzakken sindsdien het straatbeeld. Sommige Noord-Hollanders wachten niet af en ondernemen zelf actie om hun huis te beschermen tegen het stijgende water.

Vorige week begon het water van het Markermeer snel te stijgen, door overvloedige regenval en volle rivieren. Omdat het overtollige water niet of nauwelijks naar het IJsselmeer kan worden afgevoerd, blijft de waterstand in het Markermeer zeer hoog.

Rijkswaterstaat liet in een reactie aan NH eerder weten dat de hoge waterstand in combinatie met harde wind het water zal opstuwen. Omdat de wind vanuit het zuidwesten waait, zal het waterpeil bij Volendam en Edam afnemen, terwijl het aan de noordkant van het meer, bij Enkhuizen en Hoorn, juist zal stijgen.

Eerder vandaag werd de fietstunnel bij de Broekerhaven in Bovenkarspel afgesloten . Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier nam de maatregel vanwege de harde wind.

Door de combinatie van hoog water en de harde wind wordt er op sommige plekken in de provincie extreem hoogwater verwacht. Ook het KNMI heeft door storm Henk vanaf 22.00 uur vanavond code oranje afgekondigd. De NS laat weten vanwege de storm tussen Heerhugowaard en Den Helder met een aangepaste dienstregeling te rijden.

Hoogwater blijft zorgelijk in West-Friesland, maar maatregelen lijken op orde te zijn

